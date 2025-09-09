https://1prime.ru/20250909/siluanov-861995601.html
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США
У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:34+0300
2025-09-09T09:34+0300
2025-09-09T09:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/82135/08/821350836_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_b51aad3c172101e901a52abd99ab0639.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК. "По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
https://1prime.ru/20250909/siluanov-861991844.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82135/08/821350836_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_cce030f5e84b8f6010a6e83c16f14428.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Антон Силуанов
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США
Силуанов: у России и США есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК.
"По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
Силуанов рассказал о планах Минфина нарастить объем заимствований