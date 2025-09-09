https://1prime.ru/20250909/siluanov-861995601.html

Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США

Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США - 09.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США

У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T09:34+0300

2025-09-09T09:34+0300

2025-09-09T09:34+0300

экономика

россия

мировая экономика

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/82135/08/821350836_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_b51aad3c172101e901a52abd99ab0639.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК. "По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.

https://1prime.ru/20250909/siluanov-861991844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, антон силуанов