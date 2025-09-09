Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США - 09.09.2025
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США
У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:34+0300
2025-09-09T09:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
антон силуанов
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК. "По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
россия, мировая экономика, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Антон Силуанов
09:34 09.09.2025
 
Силуанов отметил взаимную заинтересованность компаний России и США

Силуанов: у России и США есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк*Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК.
"По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
