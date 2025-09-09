Силуанов прокомментировал задачу повышения капитализации фондового рынка

https://1prime.ru/20250909/siluanov-861995954.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Достичь задачи повышения капитализации фондового рынка России до двух третей от ВВП, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, непросто, поэтому нам нужно говорить о развитии системы долгосрочных сбережений, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "У нас за министерством финансов закреплена задача обеспечения устойчивого развития финансового рынка. Президент поставил задачу (повысить до – ред.) двух третей капитализацию финансового рынка от валового внутреннего продукта. Это очень непросто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Поэтому нам нужно говорить о развитии системы долгосрочных сбережений для людей, чтобы люди могли свои сбережения надежно, с доходностью разместить в инструменты, которые существуют на рынке. Кто формирует эти инструменты? Министерство финансов и Центральный банк", – продолжил он.
