Силуанов призвал создать "железобетонную конструкцию" бюджета

экономика

россия

антон силуанов

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", чтобы минимизировать все ограничения, которые пытаются вводить в отношении России, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы знаем, сколько санкций введено, и как они влияют на бюджет, на финансы. Они же только и стремятся, чтобы наши финансы были расстроены. Мы должны сделать такой бюджет, такую конструкцию железобетонную, чтобы минимизировать все те ограничения, которые пытаются вводить в отношения нашей страны. Бюджет это должен обеспечивать", - сказал он в эфире радио РБК.

