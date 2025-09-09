https://1prime.ru/20250909/siluanov-861996234.html
Силуанов призвал создать "железобетонную конструкцию" бюджета
экономика
россия
антон силуанов
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", чтобы минимизировать все ограничения, которые пытаются вводить в отношении России, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы знаем, сколько санкций введено, и как они влияют на бюджет, на финансы. Они же только и стремятся, чтобы наши финансы были расстроены. Мы должны сделать такой бюджет, такую конструкцию железобетонную, чтобы минимизировать все те ограничения, которые пытаются вводить в отношения нашей страны. Бюджет это должен обеспечивать", - сказал он в эфире радио РБК.
