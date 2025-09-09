Минфин никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, заявил Силуанов

https://1prime.ru/20250909/siluanov-861996372.html

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, выполняет все обязательства, так будет и дальше, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Мы никогда не подводили наших держателей ценных бумаг. Так будет и дальше. В условиях, когда наши золотовалютные резервы заморозили, мы выполняем свои обязательства по выплате купонных доходов, по погашению тела долга. У нас есть возможность", - сказал Силуанов в интервью радиостанции РБК. Он признал, что иностранцы сейчас боятся приходить за этими деньгами, поэтому они сейчас не востребованы. "Но тем не менее мы не прекратили начисление и выплаты соответствующих процентов и обязательств по телу долга", - подчеркнул он.

