Минфин никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, заявил Силуанов

россия, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов
09:29 09.09.2025
 
Силуанов: Минфин России никогда не подводил держателей своих ценных бумаг

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, выполняет все обязательства, так будет и дальше, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы никогда не подводили наших держателей ценных бумаг. Так будет и дальше. В условиях, когда наши золотовалютные резервы заморозили, мы выполняем свои обязательства по выплате купонных доходов, по погашению тела долга. У нас есть возможность", - сказал Силуанов в интервью радиостанции РБК.
Он признал, что иностранцы сейчас боятся приходить за этими деньгами, поэтому они сейчас не востребованы. "Но тем не менее мы не прекратили начисление и выплаты соответствующих процентов и обязательств по телу долга", - подчеркнул он.
Заголовок открываемого материала