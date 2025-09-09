Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года

https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997051.html
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов."В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК."Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
