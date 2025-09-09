Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года
Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:44+0300
2025-09-09T10:21+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996916_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8c8e89bb5f6d5693a06dc5b193e1b32.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов."В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК."Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
финансы, россия, антон силуанов, аэропорт домодедово
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
09:44 09.09.2025 (обновлено: 10:21 09.09.2025)
 
Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года

Силуанов: Минфин может продать аэропорт "Домодедово"до конца года

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов.
"В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК.
"Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Аэропорт «Домодедово» - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово"
1 сентября, 15:15
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнтон Силуановаэропорт Домодедово
 
 
