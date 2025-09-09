https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997051.html

Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года

Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года - 09.09.2025, ПРАЙМ

Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года

Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T09:44+0300

2025-09-09T09:44+0300

2025-09-09T10:21+0300

экономика

финансы

россия

антон силуанов

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996916_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8c8e89bb5f6d5693a06dc5b193e1b32.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов."В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК."Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

https://1prime.ru/20250901/nikitin-861598036.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов, аэропорт домодедово