https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997765.html

Силуанов заявил, что продажа ЮГК ожидается в ближайшее время

Силуанов заявил, что продажа ЮГК ожидается в ближайшее время - 09.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов заявил, что продажа ЮГК ожидается в ближайшее время

Продажа ЮГК ожидается в ближайшее время, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T09:41+0300

2025-09-09T09:41+0300

2025-09-09T09:41+0300

экономика

антон силуанов

югк

https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажа ЮГК ожидается в ближайшее время, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Да, именно так", - ответил Силуанов на вопрос, в ближайших ли планах продать этот актив, в эфире радиостанции РБК.

https://1prime.ru/20250827/zoloto-861326881.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, югк