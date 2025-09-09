https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997765.html
Силуанов заявил, что продажа ЮГК ожидается в ближайшее время
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажа ЮГК ожидается в ближайшее время, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Да, именно так", - ответил Силуанов на вопрос, в ближайших ли планах продать этот актив, в эфире радиостанции РБК.
"Да, именно так", - ответил Силуанов на вопрос, в ближайших ли планах продать этот актив, в эфире радиостанции РБК.
