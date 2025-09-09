https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998007.html
Силуанов рассказал, как иностранные компании жалели об уходе из России
Силуанов рассказал, как иностранные компании жалели об уходе из России - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, как иностранные компании жалели об уходе из России
Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
