Силуанов рассказал, как иностранные компании жалели об уходе из России - 09.09.2025
Силуанов рассказал, как иностранные компании жалели об уходе из России
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
бизнес, россия, антон силуанов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов
09:43 09.09.2025
 
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
Заголовок открываемого материала