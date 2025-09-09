Силуанов высказался по ключевым вопросам российской экономики
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике.
Так, он отметил, что:
- Чтобы снижать ключевую ставку, необходим взвешенный федеральный бюджет.
- Чрезмерный оптимизм при формировании бюджета недопустим.
- Бюджет на следующий год подготовили исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель.
- Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне.
- Россия выступает за то, чтобы иностранные инвестиции и компании приходили на рынок.
- Честный инвестор должен чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход.
- До конца года Минфин планирует выручить до ста миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по искам Генпрокуратуры.
- Министерство финансов может продать аэропорт "Домодедово" до конца года.
"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".
- Россия открыта для иностранных участников при продаже госактивов.
Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.