Силуанов высказался по ключевым вопросам российской экономики

Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике. | 09.09.2025, ПРАЙМ

Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике.Так, он отметил, что:"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.

