Силуанов высказался по ключевым вопросам российской экономики - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов высказался по ключевым вопросам российской экономики
Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:53+0300
2025-09-09T10:05+0300
финансы
антон силуанов
минфин
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике.Так, он отметил, что:"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.
https://1prime.ru/20250908/byudzhet-861976912.html
https://1prime.ru/20250822/domodedovo-861110564.html
финансы, антон силуанов, минфин, аэропорт домодедово
Финансы, Антон Силуанов, Минфин, аэропорт Домодедово
09:53 09.09.2025 (обновлено: 10:05 09.09.2025)
 

Силуанов высказался по ключевым вопросам российской экономики

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов высказался в интервью РБК по ключевым вопросам российской экономике.
Так, он отметил, что:
  • Чтобы снижать ключевую ставку, необходим взвешенный федеральный бюджет.
  • Чрезмерный оптимизм при формировании бюджета недопустим.
  • Бюджет на следующий год подготовили исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель.
  • Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне.
  • Россия выступает за то, чтобы иностранные инвестиции и компании приходили на рынок.
  • Честный инвестор должен чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход.
  • До конца года Минфин планирует выручить до ста миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по искам Генпрокуратуры.
  • Министерство финансов может продать аэропорт "Домодедово" до конца года.

"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Министр финансов
  • Россия открыта для иностранных участников при продаже госактивов.
Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.
ФинансыАнтон СилуановМинфинаэропорт Домодедово
 
 
