Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ - 09.09.2025
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ
Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:55+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью радиостанции РБК. "Сейчас мы ведем диалог с нашими дружественными партнерами о том, чтобы в первую очередь возник обратный поток в финансовые инструменты, в том числе в те бумаги, которые выпускает министерство финансов, государство. Они надежные, доходные", - заявил глава Минфина РФ. По его словам, Минфин РФ заинтересован в том, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, а государство со свой стороны готово гарантировать им возможность беспрепятственного вывода средств. "Если такие инвестиции будут сделаны, то будет доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики ресурсов", - сказал министр. "Это решение президента РФ, он сказал четко, дал сигнал о том, что если кто-то вложит объем инвестиций, спокойно может его вывести с учетом заработанных средств", - подчеркнул он.
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
09:55 09.09.2025
 
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ

Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на российский рынок

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью радиостанции РБК.
"Сейчас мы ведем диалог с нашими дружественными партнерами о том, чтобы в первую очередь возник обратный поток в финансовые инструменты, в том числе в те бумаги, которые выпускает министерство финансов, государство. Они надежные, доходные", - заявил глава Минфина РФ.
По его словам, Минфин РФ заинтересован в том, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, а государство со свой стороны готово гарантировать им возможность беспрепятственного вывода средств.
"Если такие инвестиции будут сделаны, то будет доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики ресурсов", - сказал министр.
"Это решение президента РФ, он сказал четко, дал сигнал о том, что если кто-то вложит объем инвестиций, спокойно может его вывести с учетом заработанных средств", - подчеркнул он.
Минфин никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, заявил Силуанов
