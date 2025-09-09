https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998842.html

Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ

2025-09-09T09:55+0300

2025-09-09T09:55+0300

2025-09-09T09:55+0300

экономика

финансы

россия

антон силуанов

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью радиостанции РБК. "Сейчас мы ведем диалог с нашими дружественными партнерами о том, чтобы в первую очередь возник обратный поток в финансовые инструменты, в том числе в те бумаги, которые выпускает министерство финансов, государство. Они надежные, доходные", - заявил глава Минфина РФ. По его словам, Минфин РФ заинтересован в том, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, а государство со свой стороны готово гарантировать им возможность беспрепятственного вывода средств. "Если такие инвестиции будут сделаны, то будет доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики ресурсов", - сказал министр. "Это решение президента РФ, он сказал четко, дал сигнал о том, что если кто-то вложит объем инвестиций, спокойно может его вывести с учетом заработанных средств", - подчеркнул он.

