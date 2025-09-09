https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998842.html
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ
Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:55+0300
2025-09-09T09:55+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью радиостанции РБК. "Сейчас мы ведем диалог с нашими дружественными партнерами о том, чтобы в первую очередь возник обратный поток в финансовые инструменты, в том числе в те бумаги, которые выпускает министерство финансов, государство. Они надежные, доходные", - заявил глава Минфина РФ. По его словам, Минфин РФ заинтересован в том, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, а государство со свой стороны готово гарантировать им возможность беспрепятственного вывода средств. "Если такие инвестиции будут сделаны, то будет доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики ресурсов", - сказал министр. "Это решение президента РФ, он сказал четко, дал сигнал о том, что если кто-то вложит объем инвестиций, спокойно может его вывести с учетом заработанных средств", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250909/siluanov-861996372.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7fef8cda5a63dae78f317c6ad0afa0ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на рынок РФ
Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на российский рынок
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ ведет диалог с дружественными странами, чтобы возник "обратный финансовый поток" на финансовый рынок России, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью радиостанции РБК.
"Сейчас мы ведем диалог с нашими дружественными партнерами о том, чтобы в первую очередь возник обратный поток в финансовые инструменты, в том числе в те бумаги, которые выпускает министерство финансов, государство. Они надежные, доходные", - заявил глава Минфина РФ.
По его словам, Минфин РФ заинтересован в том, чтобы иностранные инвесторы приходили в Россию, а государство со свой стороны готово гарантировать им возможность беспрепятственного вывода средств.
"Если такие инвестиции будут сделаны, то будет доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики ресурсов", - сказал министр.
"Это решение президента РФ, он сказал четко, дал сигнал о том, что если кто-то вложит объем инвестиций, спокойно может его вывести с учетом заработанных средств", - подчеркнул он.
Минфин никогда не подводил держателей своих ценных бумаг, заявил Силуанов