Путин прибыл в Сириус

Путин прибыл в Сириус

Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.

СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.

