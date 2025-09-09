https://1prime.ru/20250909/sirius-862027449.html
Путин прибыл в Сириус
СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.
