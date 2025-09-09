Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто заявил, что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа с Запада
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в течение дня подпишет "самый долгосрочный" для Будапешта контракт на...
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в течение дня подпишет "самый долгосрочный" для Будапешта контракт на покупку газа с Запада, не уточнив страну. "Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Будапештского аэропорта, но не указав, куда именно отправляется. Министр отметил, что Венгрия "всегда прилагала серьёзные усилия в направлении диверсификации".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в течение дня подпишет "самый долгосрочный" для Будапешта контракт на покупку газа с Запада, не уточнив страну.
"Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Будапештского аэропорта, но не указав, куда именно отправляется.
Министр отметил, что Венгрия "всегда прилагала серьёзные усилия в направлении диверсификации".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто
Вчера, 13:41
 
