Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске - 09.09.2025

Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по... | 09.09.2025, ПРАЙМ

МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил МИД Белоруссии. "Десятого сентября 2025 года в городе Минске состоится заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - говорится в сообщении. По информации МИД, планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку. "Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах", - отмечает белорусское внешнеполитическое ведомство.

