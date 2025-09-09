Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске - 09.09.2025
Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске
МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил МИД Белоруссии. "Десятого сентября 2025 года в городе Минске состоится заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - говорится в сообщении. По информации МИД, планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку. "Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах", - отмечает белорусское внешнеполитическое ведомство.
венгрия, минск, петер сийярто, мид
Политика, ВЕНГРИЯ, МИНСК, Петер Сийярто, МИД
13:44 09.09.2025
 
Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

Глава МИД Венгрии Сийярто в среду примет участие в заседании межправкомиссии в Минске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил МИД Белоруссии.
"Десятого сентября 2025 года в городе Минске состоится заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - говорится в сообщении.
По информации МИД, планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку.
"Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах", - отмечает белорусское внешнеполитическое ведомство.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Сийярто заявил, что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа с Запада
10:28
 
ПолитикаВЕНГРИЯМИНСКПетер СийяртоМИД
 
 
