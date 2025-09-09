https://1prime.ru/20250909/siyyarto-862011078.html
Глава МИД Венгрии примет участие в заседании межправкомиссии в Минске
2025-09-09T13:44+0300
политика
венгрия
минск
петер сийярто
мид
МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду примет участие в заседании белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил МИД Белоруссии. "Десятого сентября 2025 года в городе Минске состоится заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - говорится в сообщении. По информации МИД, планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку. "Ожидается, что заседание станет важным этапом укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах", - отмечает белорусское внешнеполитическое ведомство.
