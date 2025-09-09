https://1prime.ru/20250909/siyyarto-862014396.html
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане - 09.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:37+0300
2025-09-09T14:37+0300
2025-09-09T14:37+0300
энергетика
газ
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа. "Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250909/siyyarto-862000138.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, петер сийярто
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане
Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт с поставщиком газа в Милане
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа.
"Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто заявил, что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа с Запада