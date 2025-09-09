Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане - 09.09.2025
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа. "Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
газ, венгрия, петер сийярто
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
14:37 09.09.2025
 
Сийярто сообщил, что подпишет контракт с западным поставщиком газа в Милане

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл на международную выставку Gastech в Милан, где подпишет долгосрочный контракт с западным поставщиком газа.
"Сегодня мы объявим о подписании нового, долгосрочного контракта, самого объемного и долгосрочного контракта, который мы когда-либо заключали с западным поставщиком", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии с конференции Gastech в Милане.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Сийярто заявил, что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа с Запада
10:28
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
