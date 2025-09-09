https://1prime.ru/20250909/slutskij-861985043.html
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи
экономика
россия
бизнес
рф
леонид слуцкий
владимир васильев
геннадий зюганов
лдпр
госдума
единая россия
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.
Обращения были направлены главе фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову и лидеру фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву.
"Направил обращение к лидерам фракций всех парламентских партий в Госдуме, чтобы поддержали наш законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Наша инициатива уже получила широкую общественную поддержку - почти 500 тысяч наших граждан проголосовали за нее на нашем сайте. Кроме того, предложение ЛДПР находит одобрение и среди высшего руководства многих регионов", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что, по данным Следственного комитета РФ, преступная деятельность среди мигрантов на территории России в первом квартале 2025 года выросла на 15%.
"Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 миллиарда рублей", - подчеркнул он.
Лидер ЛДПР добавил, что проблема особенно остро стоит в регионах РФ с высокой плотностью иностранных диаспор, где возникают замкнутые анклавы и резко обостряются вопросы правопорядка.
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
