Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/slutskij-861985043.html
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи - 09.09.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T01:18+0300
2025-09-09T01:18+0300
экономика
россия
бизнес
рф
леонид слуцкий
владимир васильев
геннадий зюганов
лдпр
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985043.jpg?1757369908
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Обращения были направлены главе фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову и лидеру фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву. "Направил обращение к лидерам фракций всех парламентских партий в Госдуме, чтобы поддержали наш законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Наша инициатива уже получила широкую общественную поддержку - почти 500 тысяч наших граждан проголосовали за нее на нашем сайте. Кроме того, предложение ЛДПР находит одобрение и среди высшего руководства многих регионов", - сказал Слуцкий. Парламентарий отметил, что, по данным Следственного комитета РФ, преступная деятельность среди мигрантов на территории России в первом квартале 2025 года выросла на 15%. "Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 миллиарда рублей", - подчеркнул он. Лидер ЛДПР добавил, что проблема особенно остро стоит в регионах РФ с высокой плотностью иностранных диаспор, где возникают замкнутые анклавы и резко обостряются вопросы правопорядка. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, леонид слуцкий, владимир васильев, геннадий зюганов, лдпр, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Леонид Слуцкий, Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, ЛДПР, Госдума, Единая Россия
01:18 09.09.2025
 
Слуцкий предложил поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить семьи

Слуцкий предложил поддержать запрет мигрантам привозить семьи в Россию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направил обращения всем лидерам думских фракций с предложением поддержать партийный законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.
Обращения были направлены главе фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову, руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову и лидеру фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву.
"Направил обращение к лидерам фракций всех парламентских партий в Госдуме, чтобы поддержали наш законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Наша инициатива уже получила широкую общественную поддержку - почти 500 тысяч наших граждан проголосовали за нее на нашем сайте. Кроме того, предложение ЛДПР находит одобрение и среди высшего руководства многих регионов", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что, по данным Следственного комитета РФ, преступная деятельность среди мигрантов на территории России в первом квартале 2025 года выросла на 15%.
"Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 миллиарда рублей", - подчеркнул он.
Лидер ЛДПР добавил, что проблема особенно остро стоит в регионах РФ с высокой плотностью иностранных диаспор, где возникают замкнутые анклавы и резко обостряются вопросы правопорядка.
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФЛеонид СлуцкийВладимир ВасильевГеннадий ЗюгановЛДПРГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала