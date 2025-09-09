Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/smi-862003746.html
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:52+0300
2025-09-09T11:52+0300
политика
непал
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_08a297d55841d132f70d3a093e34f0a5.jpg
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post"По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание.Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах.Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непалараспорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
https://1prime.ru/20250909/nepal-861993574.html
непал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_f1d811a1438abe7f4926ceaafa873ea9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
непал, протесты
Политика, НЕПАЛ, протесты
11:52 09.09.2025
 
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов

Kathmandu Post: армия Непала эвакуирует министров с помощью вертолетов

© РИА Новости . Сунил ПрадханСотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post
"По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание.
Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах.
Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непалараспорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
Зарубежные страны. Непал - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
09:06
 
ПолитикаНЕПАЛпротесты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала