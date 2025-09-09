https://1prime.ru/20250909/smi-862003746.html
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:52+0300
2025-09-09T11:52+0300
2025-09-09T11:52+0300
политика
непал
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_08a297d55841d132f70d3a093e34f0a5.jpg
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post"По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание.Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах.Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непалараспорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
https://1prime.ru/20250909/nepal-861993574.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861958992_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_f1d811a1438abe7f4926ceaafa873ea9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, протесты
Политика, НЕПАЛ, протесты
Армия Непала приступила к эвакуации министров с помощью вертолетов
Kathmandu Post: армия Непала эвакуирует министров с помощью вертолетов
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post
"По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание.
Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах.
Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непалараспорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей