Петербург и Ташкент намерены развивать сотрудничество

Петербург и Ташкент намерены развивать сотрудничество - 09.09.2025, ПРАЙМ

Петербург и Ташкент намерены развивать сотрудничество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким (глава) Ташкента Шавкат Умурзаков подписали обновленный план ("дорожную карту") по развитию сотрудничества... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09

2025-09-09T17:16+0300

2025-09-09T17:16+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

ташкент

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и хоким (глава) Ташкента Шавкат Умурзаков подписали обновленный план ("дорожную карту") по развитию сотрудничества до 2028 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "В рамках официального визита делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан губернатор Александр Беглов и хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков подписали обновленный план ("дорожную карту") по развитию сотрудничества до 2028 года", - говорится в сообщении. По словам Беглова, этот документ стал продолжением политики добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества, о которой говорили на своей встрече президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В рамках состоявшихся в Китае торжеств в связи с юбилеем окончания Второй мировой войны и победы над Японией они провели двустороннюю встречу, на которой, в частности, отметили большую роль регионов в расширении и укреплении российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Беглов отметил, что для Петербурга сотрудничество с Ташкентом имеет большое значение. Благодаря подписанной "дорожной карте" диалог будет расширяться, появятся новые сферы взаимного интереса, продолжится обмен делегациями и реализация масштабных совместных проектов. Отмечается, что петербургские компании заинтересованы в расширении кооперационных связей. Беглов пригласил официальную делегацию и представителей деловых кругов Ташкента принять участие в форуме "Российский промышленник-2025" и Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса, которые пройдут в октябре. Губернатор выразил уверенность, что дальнейшему росту торговли будет способствовать открытие Торгового дома Санкт-Петербурга в Ташкенте, где будут представлены товары ведущих предприятий города. Планируется, что Торговый дом станет площадкой для диалога предпринимателей и презентации совместных инвестиционных проектов. Строительство вышло на финальный этап. Открыть Торговый дом планируется в 2026 году. Губернатор напомнил, что в Петербурге находится лучшее в области протонной терапии онкологических заболеваний учреждение – Медицинский институт имени Сергея Березина. В его планах – открыть в 2027 году Центр ядерной медицины в Ташкенте. В Петербурге внедрено уже 40 электронных сервисов, которые упрощают для врачей и пациентов запись на приём, передачу и хранение медицинской информации. Также реализован проект "Бережливая поликлиника". С 2024 года начато активное применение цифровых сервисов в организации уборки дорог, а в системе общественного транспорта новые технологии помогают рационально распределять пассажиропотоки. Петербург готов предложить обмен опытом цифровизации в этих сферах. "Мы увидели, что Ташкент сегодня развивается быстрыми темпами. Реализуются масштабные инфраструктурные объекты, уделяется большое внимание озеленению города, созданию комфортных общественных пространств, фонтанных комплексов. В Петербурге мы также ведём большую работу, учитываем инициативы и предложения горожан. В прошлом году наш город был признан лучшим российским регионом в создании комфортной городской среды. Мы восстанавливаем утраченные фонтаны во дворах и скверах. Предлагаю наладить обмен опытом в сфере благоустройства и создания общественных пространств – у нас есть ряд инновационных решений в этой сфере", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

санкт-петербург

ташкент

