Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября
Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября - 09.09.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября
Жители России, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жители России, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, с которым ознакомилось РИА Новости. "Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", - говорится в документе. Уточняется, что под натуральной формой подразумевается выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае, когда человеку не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. "При этом существует возможность заменить их полностью или частично. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой", - уточнили в фонде. Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента, пока человек не подаст новое заявление.
общество , россия, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
08:45 09.09.2025
 
Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

Соцфонд: россияне до 1 октября должны выбрать форму получения соцподдержки

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жители России, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября, следует из документа Социального фонда России, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной", - говорится в документе.
Уточняется, что под натуральной формой подразумевается выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае, когда человеку не нужны эти услуги, он может выбрать финансовую компенсацию. Ее размер в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц.
"При этом существует возможность заменить их полностью или частично. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой", - уточнили в фонде.
Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года до момента, пока человек не подаст новое заявление.
Общество РОССИЯ Социальный фонд
 
 
Заголовок открываемого материала