Спрос на посуточную аренду жилья в России летом вырос на 46%

2025-09-09T07:47+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Спрос на посуточную аренду недвижимости в России летом 2025 года вырос на 46% в годовом выражении, при этом чаще всего россияне арендовали апартаменты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС) и сервиса RealtyCalendar. "Общий спрос на посуточную недвижимость летом 2025 года увеличился на 46% год к году, при этом региональные центры демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению с традиционными лидерами", - говорится в сообщении. "Больше всего апартаментов этим летом, как и в прошлом году, арендовали на самых популярных направлениях внутреннего туризма - в Москве (14% от всех заказов), Санкт-Петербурге (8%) и Казани (5%). Однако по темпам прироста лидировали менее очевидные локации", - добавляется в там. Отмечается, что по темпам увеличения спроса в топ-3 вошли Великий Новгород, прирост составил 107%, Благовещенск - 100% и Омск - 99%. "Такая динамика спроса отражает стремление туристов открывать новые направления - доступные по цене, более спокойные и с яркой локальной идентичностью", - подчеркнули аналитики. Кроме того, они рассказали, что средний чек за бронирование апартаментов для путешествий вырос на 4% по сравнению с летом 2024 года и составил 3,6 тысячи рублей за ночь. Самые высокие цены фиксировались на популярных курортах: в Зеленоградске - 8,3 тысячи рублей за ночь, Сириусе - 7 тысяч рублей и Выборге - 6,5 тысячи рублей. При этом средняя продолжительность бронирования для отдыха составила 2-3 дня. "Отдельно были проанализированы летние бронирования апартаментов для командировок. Спрос со стороны деловых туристов увеличился на 12%, а средний чек рос быстрее, чем в заказах для отдыха – на 8%, до 3,9 тысячи рублей за ночь. Средняя продолжительность бронирований для деловых поездок составила 5 дней, что заметно выше показателей массового туризма", - поделились аналитики. По их словам, основной объем командировочных бронирований пришелся на Москву - 7% от всех заказов, Санкт-Петербург - 6% и Нижний Новгород - 4%, который сместил Екатеринбург на четвертое место. "При этом именно столица Поволжья стала лидером по приросту бронирований апартаментов для деловых путешествий - спрос вырос в 2,5 раза (+155%)", - уточняется в сообщении. Дороже всего посуточное проживание в командировке оказалось также на популярных курортных и туристических направлениях, где есть конкуренция с отдыхающими за размещение в качественных объектах, поясняется в сообщении. Так, в Светлогорске средний чек составил 7,6 тысячи рублей за ночь, в Зеленоградске - 7,7 тысячи рублей, в Выборге - 7,4 тысячи рублей.

