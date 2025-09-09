https://1prime.ru/20250909/srzp-861987256.html
СРЗП осенью внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда
СРЗП осенью внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда - 09.09.2025, ПРАЙМ
СРЗП осенью внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда
"Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:01+0300
2025-09-09T05:01+0300
2025-09-09T05:01+0300
финансы
россия
экономика
сергей миронов
михаил мишустин
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861987256.jpg?1757383290
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он.
В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сергей миронов, михаил мишустин, госдума, дума
Финансы, РОССИЯ, Экономика, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума, Дума
СРЗП осенью внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда
В ГД осенью внесут проект о создании алиментного фонда
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он.
В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.