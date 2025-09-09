https://1prime.ru/20250909/ssha-862027010.html
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за планов США
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за планов США - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за планов США
Согласно публикации в украинском издании "Обозреватель", обновленная Стратегия национальной обороны США, которая будет вскоре представлена миру, не учитывает... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:45+0300
2025-09-09T17:45+0300
2025-09-09T17:50+0300
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Согласно публикации в украинском издании "Обозреватель", обновленная Стратегия национальной обороны США, которая будет вскоре представлена миру, не учитывает "российскую угрозу" и предполагает сокращение поддержки военных программ в Европе. "Пентагон уже проинформировал европейских официальных лиц о приостановке помощи. Это решение затронет ключевых "бенефициаров" — Литву, Эстонию и Латвию. Хотя сокращение финансирования пока не отразится на присутствии американских войск, большинство специалистов считает, что это лишь вопрос времени", — говорится в публикации. При этом авторы, никак не обосновывая свои утверждения, заявляют, что даже сообщения в СМИ об изменениях в Стратегии Пентагона уже нанесли "политический ущерб" Европе и всему миру. Этот ущерб, как подчеркивается в статье, заключается в том, что обновленная стратегия фактически обходит вниманием угрозы со стороны Китая и России, что открывает перед этими странами все пути. На прошлой неделе издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что США намерены сократить финансовую поддержку военных программ для стран, граничащих с Россией. Пентагон уже уведомил европейских представителей о прекращении финансирования военных учений и вооружения в странах Восточной Европы.
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за планов США
"Обозреватель": изменения в Стратегии Пентагона игнорируют "российскую угрозу"
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Согласно публикации в украинском издании "Обозреватель", обновленная Стратегия национальной обороны США, которая будет вскоре представлена миру, не учитывает "российскую угрозу" и предполагает сокращение поддержки военных программ в Европе.
"Пентагон уже проинформировал европейских официальных лиц о приостановке помощи. Это решение затронет ключевых "бенефициаров" — Литву, Эстонию и Латвию. Хотя сокращение финансирования пока не отразится на присутствии американских войск, большинство специалистов считает, что это лишь вопрос времени", — говорится в публикации.
При этом авторы, никак не обосновывая свои утверждения, заявляют, что даже сообщения в СМИ об изменениях в Стратегии Пентагона уже нанесли "политический ущерб" Европе и всему миру. Этот ущерб, как подчеркивается в статье, заключается в том, что обновленная стратегия фактически обходит вниманием угрозы со стороны Китая и России, что открывает перед этими странами все пути.
На прошлой неделе издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщило, что США намерены сократить финансовую поддержку военных программ для стран, граничащих с Россией. Пентагон уже уведомил европейских представителей о прекращении финансирования военных учений и вооружения в странах Восточной Европы.
