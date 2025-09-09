Fitch сообщило о признаках замедления экономики США

https://1prime.ru/20250909/ssha-862034796.html
2025-09-09T21:49+0300
2025-09-09T21:49+0300
2025-09-09T21:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что среднегодовые темпы роста ВВП США в 2026 году будут значительно ниже 1,6%, прогнозируемых в текущем году, а также видит признаки замедления экономики страны под воздействием "тарифного шока", следует из доклада агентства. "Теперь в экономических данных появились доказательства того, что в США происходит замедление экономики... Данные по национальным счетам США содержат некоторые доказательства того, что тарифный шок был частично поглощен понижательным давлением на корпоративную прибыль, но мы ожидаем, что оно усилится в конце этого года... Рост бюджетного дефицита должен поддержать спрос в 2026 году, но Fitch ожидает, что среднегодовые темпы роста ВВП в США в следующем году будут значительно ниже тренда в 1,6%", - говорится в сообщении. Fitch отмечает, что более высокий уровень инфляции в США приведет к замедлению роста реальной заработной платы. Ускорение инфляции также негативно отразится и на потребительских расходах в Штатах, показатели уже заметно снизились в 2025 году, также напоминает агентство. Одновременно с этим отчетливо замедлился и рост занятости в стране, что "обусловлено влиянием иммиграционного давления на рост рабочей силы", объясняет Fitch. "Ослабление рынка труда в США должно убедить ФРС снизить ключевую ставку быстрее, чем мы ожидали ранее. Мы прогнозируем снижение на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре и еще три понижения в 2026 году", - отмечает агентство. "Рост экспорта Китая удержался на прежнем уровне перед лицом тарифного шока США, поскольку снижение номинального эффективного обменного курса и падение экспортных цен помогли перенаправить зарубежные продажи", - также добавляет Fitch.
https://1prime.ru/20250909/fitch-862034340.html
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_cb1d28a9d83588dc380a61ffa17050b4.jpg
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год