Экономист раскрыл последствия быстрого снижения ключевой ставки
Экономист раскрыл последствия быстрого снижения ключевой ставки
2025-09-09T02:02+0300
2025-09-09T02:02+0300
2025-09-09T02:02+0300
ставка банка россии
финансы
лазарь бадалов
банки
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Наиболее реалистичным представляется вариант снижения на этой неделе ставки на один процентный пункт до 17%, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Ближайшее заседание, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, Банк России проведет 12 сентября 2025 года. На предыдущем заседании в июле ставка была снижена сразу на 2 процентных пункта - с 20 до 18%. Однако вряд ли такой шаг последует и на этот раз, полагает экономист.“Скорее всего, Центральный банк проявит осторожность и не будет излишне быстро снижать ставку, опасаясь новых инфляционных и проинфляционных факторов, которые могут проявиться в конце года. Тогда тренд на снижение ставки окажется сломлен, и Банку России придется переходить к ужесточению денежно-кредитной политики”, - пояснил он.Чтобы не подвергать экономику подобным рискам и не устраивать “качели” с ключевой ставокй, а добиться ее устойчивого снижения, регулятор будет действовать максимально аккуратно и выберет шаг в один базисный пункт. В противном случае возможен скачок инфляции. Этот риск сводит на нет предыдущие достижения по ее сокращению и перевешивает возможную пользу от быстрого снижения ставки.“Даже шаг в один процентный пункт достаточно большой. В нормальной ситуации шаг может составлять 0,25%, или 25 базисных пунктов, а здесь сразу 100 базисных пунктов. В нынешней ситуации мягкое снижение ставки маленьким шагом выглядит наиболее реалистично, заключил Бадалов.
Новости
ru-RU
