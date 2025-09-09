Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ
экономика
финансы
россия
антон силуанов
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
09:40 09.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки ЦБ
5 сентября, 08:40
Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки ЦБ
5 сентября, 08:40
 
Экономика Финансы РОССИЯ Антон Силуанов
 
 
