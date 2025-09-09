https://1prime.ru/20250909/stavka-861997483.html
Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Необходимо снижать ключевую ставку ЦБ и все ставки в экономике, а для этого нужен взвешенный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет", - сказал Силуанов в эфире радиостанции РБК.
