Страховщик назвал главную причину страховых случаев с российскими туристами
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Частой причиной страховых случаев с российским туристами за рубежом летом 2025 года чаще всего был кондиционер, рассказал РИА Новости управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.
"Наибольшая частота страховых случаев – у маленьких детей. Примерно 40% обращений туристов, а в случае страхования детей – даже больше, в странах "пляжного" отдыха – это различные ОРВИ, тонзиллиты, отиты и тому подобные заболевания. Частые причины: злоупотребление кондиционером, чрезмерное переохлаждение при купании, тесный контакт детей, в том числе с больными", - рассказал Искра.
На втором месте по частоте обращений – травмы. На них, по данным страховщика, прошедшим летом приходилось порядка 15% всех случаев обращений туристов. "Главная причина - купание на необорудованных пляжах: падения на скользких камнях, ранения камнями, раковинами, морскими ежами", – уточнил эксперт.
"Среди популярных сейчас направлений доля травм выше в Таиланде, из-за популярности у туристов мотобайков – плотный трафик и незнание местных особенностей дорожного движения часто приводят к серьезнейшим проблемам", – рассказал Искра.
"Так, крупнейший случай с застрахованными в нашей компании туристами зимой этого года - последствия ДТП в Таиланде, а также два случая травмы с горными туристами в Дагестане - транспортировка вертолетом после схождения камнепада", - добавил он.
Еще 6-10% случаев обращений в страховую компанию летом были связаны с желудочно-кишечными заболеваниями. Следом по частоте идут солнечные ожоги и аллергия, в том числе на укусы москитов и прочих насекомых.
Страховая компания напоминает, что туристам в зарубежной поездке необходимо всегда иметь при себе номер сервисной службы страховщика и идентификатор полиса. "Звонок в ассистанскую компанию - это первый и главный пункт вашего плана действий в случае чрезвычайной ситуации. Именно ассистанс организует и гарантирует оплату медицинской помощи в соответствии с условиями вашего договора", - поясняет эксперт.
Он также рекомендует не экономить и подключать опции, покрывающие риски, связанные со спортом и активным отдыхом, если есть хотя бы небольшой шанс участия туриста в таких активностях.
"Если вы допускаете возможность катания на квадроциклах, скутерах, посещение аквапарка, занятия дайвингом, горными лыжами или даже участие в пляжных спортивных играх — опцию необходимо подключить до начала поездки. Добавить ее позже будет невозможно", - подчеркнул Искра.
