Первый апелляционный суд продолжит рассматривать жалобы на приговор Иванову

Первый апелляционный суд продолжит рассматривать жалобы на приговор Иванову

09.09.2025

2025-09-09T00:27+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции продолжит рассматривать жалобы на приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову и бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 9 сентября", - сказали в суде. Ранее суд отложил рассмотрение жалоб для того, чтобы Филатов нашел себе нового адвоката. До этого он расторг соглашение с защитниками. Дело слушается в закрытом режиме. В первый день заседания суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой в восстановлении срока для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант Антон Филатов заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке поддельная. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен. Мусаев обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее, суд посчитал это незначительной причиной и начал рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Второй день рассмотрения закончился отказом Филатова от своих адвокатов. На третий день, в среду, суд отложил рассмотрение из-за отсутствия представителей защиты у Филатова. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 лет со штрафом в 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллионов - суд также удовлетворил полностью.

2025

