БРЮССЕЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия призывает Европейский союз в период с 2031 по 2050 годы сократить импорт ископаемого топлива на 2,8 триллиона евро по сравнению с 2011–2020 годами, говорится в опубликованном докладе "О стратегическом прогнозировании на 2025 год" на сайте ЕК. "Ускорение перехода на чистую энергию - это не только ключ к достижению климатических целей, но и стратегическая необходимость: оно снижает зависимость от импорта ископаемого топлива и защищает ЕС от геополитических шоков, подобных тем, с которыми он столкнулся из-за использования Россией энергетики как инструмента давления. Усиление энергетической безопасности позволит Евросоюзу сократить расходы на импорт ископаемого топлива в 2031–2050 годах на 2,8 триллиона евро по сравнению со средним уровнем за 2011–2020 годы", - сказано в документе. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. В рамках этого договора ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

