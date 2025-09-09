https://1prime.ru/20250909/tovarooborot-862008199.html

Товарооборот Казахстана и России превысил 28 миллиардов долларов

2025-09-09T12:50+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и РФ превышает 28 миллиардов долларов, а целью является выход на 30 миллиарда долларов, заявил во вторник казахстанский посол в Москве Даурен Абаев. "У нас есть заветная цифра - 30 миллиардов (долларов - ред.) достичь, сейчас 28 (миллиардов долларов – ред.) с чем-то", - заявил Абаев на круглом столе в посольстве, посвященном недавнему посланию президента Казахстана народу. Посол отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании поставил задачу модернизировать работу погранпереходоов и увеличить их пропускную способность. По словам дипломата, эти меры тоже может помочь росту товарооборота, так же как и модернизация дорожной сети. "К 2030 году все дороги, которые ведут к России, в первую категорию переведем", - пообещал он. В свою очередь присутствующая на круглом столе проректор Всероссийской академии внешней торговли Наталья Волчкова отметила, что в первом полугодии 2025 года товарооборот России и Казахстана несколько снизился. "Это связано как с эффектом "высокой базы", когда просели после рекордов 2022-2024 года, так и с экономической ситуацией. Экспорт Казахстана в Россию снизился на 20%, из России в Казахстан - на 14%. Посмотрим, может, во втором полугодии наверстаем", - отметила Волчкова. "Древние казахи говорили, что у соседа должна жизнь становиться лучше, тогда и у тебя будет лучше. Сарай (у соседа – ред.) не должен гореть. Они уже тогда понимали, что нужно, чтобы экспорт рос", - заметил в ответ посол.

