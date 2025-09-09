https://1prime.ru/20250909/tramp-862032355.html

Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта - 09.09.2025, ПРАЙМ

Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды"... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T20:16+0300

2025-09-09T20:16+0300

2025-09-09T20:16+0300

политика

дональд трамп

конфликт на украине

урегулирование

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран. "Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC. По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.

https://1prime.ru/20250830/tramp-861513183.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский