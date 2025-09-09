https://1prime.ru/20250909/tramp-862032355.html
Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта
Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта - 09.09.2025, ПРАЙМ
Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды"... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:16+0300
2025-09-09T20:16+0300
2025-09-09T20:16+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран. "Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC. По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://1prime.ru/20250830/tramp-861513183.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп cделал заявление об урегулировании украинского конфликта
Трамп заявил, что продолжит добиваться мира на Украине
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран.
"Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC.
По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Трамп верит в перспективу трехсторонней встречи с Россией и Украиной