Трамп обвинил Россию якобы в затягивании решения по конфликту на Украине

2025-09-09T20:28+0300

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине. "Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо", — сказал Трамп в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

