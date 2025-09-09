Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил Россию якобы в затягивании решения по конфликту на Украине - 09.09.2025
Трамп обвинил Россию якобы в затягивании решения по конфликту на Украине
2025-09-09T20:28+0300
2025-09-09T20:17+0300
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине. "Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо", — сказал Трамп в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
20:28 09.09.2025
 
Трамп обвинил Россию якобы в затягивании решения по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине.
"Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо", — сказал Трамп в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В Минэнерго США раскрыли, что подтолкнет Трампа к санкциям против России
Вчера, 13:34
 
