Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.

