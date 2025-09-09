Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару - 09.09.2025
Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару
Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
23:46 09.09.2025
 
Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
