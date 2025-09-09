https://1prime.ru/20250909/tramp-862037369.html
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
