Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России

2025-09-09T23:51+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

