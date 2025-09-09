Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России - 09.09.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России
Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в... | 09.09.2025, ПРАЙМ
происшествия
дональд трамп
освобождение
россия
израиль
сша
ирак
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
23:51 09.09.2025
 
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России

Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" гражданки России и Израиля

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.
"Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп сообщил, кто принял решение об ударе по Катару
Вчера, 23:46
 
Заголовок открываемого материала