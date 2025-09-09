https://1prime.ru/20250909/tramp-862037480.html

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару - 09.09.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T23:55+0300

2025-09-09T23:55+0300

2025-09-09T23:55+0300

происшествия

дональд трамп

биньямин нетаньяху

израиль

катар

удары

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/68/841916824_0:213:2987:1893_1920x0_80_0_0_c83c541c9a37d89b774db9602597899d.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем"."Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов."Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.

https://1prime.ru/20250909/katar-862036332.html

израиль

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, катар, удары