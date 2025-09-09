Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару - 09.09.2025, ПРАЙМ
Происшествия
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:55+0300
2025-09-09T23:55+0300
происшествия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
катар
удары
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем"."Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов."Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.
израиль
катар
дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, катар, удары
Происшествия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, удары
Трамп рассказал о разговоре с Нетаньяху после удара Израиля по Катару

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
"Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов.
"Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.
Небоскребы в Дохе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны
Вчера, 23:22
 
ПроисшествияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИЗРАИЛЬКАТАРудары
 
 
