https://1prime.ru/20250909/tszinpin-861985148.html
Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР
Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР - 09.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-летия образования КНДР, в которой выразил... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T01:24+0300
2025-09-09T01:24+0300
2025-09-09T01:24+0300
экономика
мировая экономика
китай
кндр
кнр
си цзиньпин
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985148.jpg?1757370271
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-летия образования КНДР, в которой выразил готовность к укреплению стратегических связей и поддержанию тесного сотрудничества между двумя странами, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
"Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну 9 сентября прислал поздравительную телеграмму генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин... В послании отмечается, что китайская сторона готова внести еще больший вклад в мир и развитие в регионе и мире, совместно продвигая дела социализма двух стран путем укрепления стратегических связей и обмена визитами, а также поддержания тесного сотрудничества с КНДР", - сообщает радио.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики на прошлой неделе находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В прошлую среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
китай
кндр
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кндр, кнр, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНДР, КНР, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР
Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-летия образования КНДР, в которой выразил готовность к укреплению стратегических связей и поддержанию тесного сотрудничества между двумя странами, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
"Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну 9 сентября прислал поздравительную телеграмму генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин... В послании отмечается, что китайская сторона готова внести еще больший вклад в мир и развитие в регионе и мире, совместно продвигая дела социализма двух стран путем укрепления стратегических связей и обмена визитами, а также поддержания тесного сотрудничества с КНДР", - сообщает радио.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики на прошлой неделе находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В прошлую среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.