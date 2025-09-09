https://1prime.ru/20250909/tszinpin-861985148.html

Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 77-летием образования КНДР

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-летия образования КНДР, в которой выразил готовность к укреплению стратегических связей и поддержанию тесного сотрудничества между двумя странами, сообщает радиостанция "Голос Кореи". Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. "Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну 9 сентября прислал поздравительную телеграмму генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин... В послании отмечается, что китайская сторона готова внести еще больший вклад в мир и развитие в регионе и мире, совместно продвигая дела социализма двух стран путем укрепления стратегических связей и обмена визитами, а также поддержания тесного сотрудничества с КНДР", - сообщает радио. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики на прошлой неделе находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В прошлую среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

