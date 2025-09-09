Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов - 09.09.2025
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов
2025-09-09T10:53+0300
2025-09-09T10:53+0300
экономика
якутия
игорь артемьев
сибантрацит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859873573_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_921a8df2f434caf5e4dd3c0fc5ee1443.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за восемь месяцев 2025 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805,56 тысячи тонн, сообщила торговая площадка. "Объем реализации угля на Петербургской бирже за 8 месяцев 2025 года на 14% превысил результат аналогичного периода прошлого года, составив 805,560 тысячи тонн против 706,650 тысячи тонн годом ранее. Общий объем реализации энергетического угля на бирже динамично растет. Так, в 2024 году объем продажи данного вида продукции вырос в 5,1 раза к аналогичному показателю прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из факторов, влияющих на сохранение положительной динамики, является постоянное увеличение числа участников и расширение географии торгов. К примеру, 23 июля на бирже была реализована первая партия коксового угля с Кабактинского месторождения в Якутии, а 22 августа состоялась первая сделка с углем марки ДГ, добытым на Мгачинском каменноугольном месторождении. "Биржа не только постоянно привлекает новых участников торгов, но и активно работает над улучшением предоставляемых сервисов. В частности, реализованы в правилах и готовятся к допуску новые условия доставки приобретенного на нашей площадке угля автотранспортом до любой точки в географических границах балансового пункта (района или области), фактически – до котельной", - добавляются в сообщении слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева. Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ. Петербургская биржа также хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, сообщал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. Однако на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи, уточнил он. Площадка также обсуждает с "Сибантрацитом" возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта).
якутия
якутия, игорь артемьев, сибантрацит
Экономика, ЯКУТИЯ, Игорь Артемьев, Сибантрацит
10:53 09.09.2025
 
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов

Объем торгов углем на Петербургской бирже за 8 месяцев вырос до 805,56 тысяч тонн

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкХаранорский угольный разрез в Забайкалье
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за восемь месяцев 2025 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805,56 тысячи тонн, сообщила торговая площадка.
"Объем реализации угля на Петербургской бирже за 8 месяцев 2025 года на 14% превысил результат аналогичного периода прошлого года, составив 805,560 тысячи тонн против 706,650 тысячи тонн годом ранее. Общий объем реализации энергетического угля на бирже динамично растет. Так, в 2024 году объем продажи данного вида продукции вырос в 5,1 раза к аналогичному показателю прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из факторов, влияющих на сохранение положительной динамики, является постоянное увеличение числа участников и расширение географии торгов. К примеру, 23 июля на бирже была реализована первая партия коксового угля с Кабактинского месторождения в Якутии, а 22 августа состоялась первая сделка с углем марки ДГ, добытым на Мгачинском каменноугольном месторождении.
"Биржа не только постоянно привлекает новых участников торгов, но и активно работает над улучшением предоставляемых сервисов. В частности, реализованы в правилах и готовятся к допуску новые условия доставки приобретенного на нашей площадке угля автотранспортом до любой точки в географических границах балансового пункта (района или области), фактически – до котельной", - добавляются в сообщении слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева.
Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ.
Петербургская биржа также хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, сообщал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. Однако на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи, уточнил он. Площадка также обсуждает с "Сибантрацитом" возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта).
