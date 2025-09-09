https://1prime.ru/20250909/ugol-862001719.html

Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов

Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов - 09.09.2025, ПРАЙМ

Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 14 процентов

Объемы реализации угля на Петербургской бирже за восемь месяцев 2025 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805,56 тысячи... | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за восемь месяцев 2025 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 805,56 тысячи тонн, сообщила торговая площадка. "Объем реализации угля на Петербургской бирже за 8 месяцев 2025 года на 14% превысил результат аналогичного периода прошлого года, составив 805,560 тысячи тонн против 706,650 тысячи тонн годом ранее. Общий объем реализации энергетического угля на бирже динамично растет. Так, в 2024 году объем продажи данного вида продукции вырос в 5,1 раза к аналогичному показателю прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из факторов, влияющих на сохранение положительной динамики, является постоянное увеличение числа участников и расширение географии торгов. К примеру, 23 июля на бирже была реализована первая партия коксового угля с Кабактинского месторождения в Якутии, а 22 августа состоялась первая сделка с углем марки ДГ, добытым на Мгачинском каменноугольном месторождении. "Биржа не только постоянно привлекает новых участников торгов, но и активно работает над улучшением предоставляемых сервисов. В частности, реализованы в правилах и готовятся к допуску новые условия доставки приобретенного на нашей площадке угля автотранспортом до любой точки в географических границах балансового пункта (района или области), фактически – до котельной", - добавляются в сообщении слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева. Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ. Петербургская биржа также хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, сообщал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. Однако на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи, уточнил он. Площадка также обсуждает с "Сибантрацитом" возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта).

якутия

2025

