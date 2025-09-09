Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250909/ukraina-862004508.html
2025-09-09T11:58+0300
экономика
украина
рф
владимир зеленский
рада
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. "В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего. "В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".
