Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ
Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ
Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. "В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего. "В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".
11:58 09.09.2025
 
Украине придется увеличить расходы на оборону, пишут СМИ

Украине придется увеличить расходы на оборону еще на 7,3 миллиарда долларов

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов) до конца года, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
"В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 миллиардов гривен (более 10 миллиардов долларов – ред.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 миллиардов (6,77 миллиарда долларов – ред.). Учитывая потребности и других оборонных ведомств, оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 миллиардов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября. "Экономическая правда" пишет, что на увеличение расходов частично повлияло увеличение выплат денежного пособия, в частности единоразовой помощи в случае гибели военнослужащего.
"В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников… Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете", - отмечает "Экономическая правда".
Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, пишет FT
