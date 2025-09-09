Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США при НАТО рассказал о возможном соглашении по Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО рассказал о возможном соглашении по Украине
2025-09-09T16:41+0300
2025-09-09T16:41+0300
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможное мирное соглашение по Украине может включать положения о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев. "Нам придется добиться согласия обеих сторон, каким бы ни было это соглашение, будь то, к примеру, защита российских церквей на Украине или русскоязычных граждан Украины. Я считаю, что сейчас уже есть определенные рамки", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
16:41 09.09.2025
 
Постпред США при НАТО рассказал о возможном соглашении по Украине

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможное мирное соглашение по Украине может включать положения о защите приходов, входящих в Русскую православную церковь (РПЦ), а также русскоговорящих украинцев.
"Нам придется добиться согласия обеих сторон, каким бы ни было это соглашение, будь то, к примеру, защита российских церквей на Украине или русскоязычных граждан Украины. Я считаю, что сейчас уже есть определенные рамки", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
