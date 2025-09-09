https://1prime.ru/20250909/ukraina-862023520.html

Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс

2025-09-09T16:48+0300

политика

общество

украина

нато

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило, и что есть ряд препятствий, которые надо преодолеть. "Ещё несколько лет назад было согласовано, что Украина в конечном итоге находится на пути к вступлению в НАТО. Но, знаете, на этом пути должны быть преодолены определённые препятствия и достигнуты контрольные точки, и мы пока ещё не там", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

