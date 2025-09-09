Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/ukraina-862023520.html
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс - 09.09.2025, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс
Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило, и что есть ряд препятствий, которые надо преодолеть. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:48+0300
2025-09-09T16:48+0300
политика
общество
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665006_0:401:2927:2047_1920x0_80_0_0_dd4f6e2c6fd4e7277f4aaf693bcdbbbe.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило, и что есть ряд препятствий, которые надо преодолеть. "Ещё несколько лет назад было согласовано, что Украина в конечном итоге находится на пути к вступлению в НАТО. Но, знаете, на этом пути должны быть преодолены определённые препятствия и достигнуты контрольные точки, и мы пока ещё не там", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
https://1prime.ru/20250905/putin-861831863.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665006_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_475ae08009f0a74b2ddac77522a6f1a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, НАТО
16:48 09.09.2025
 
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс

Постпред США при НАТО: время для вступления Украины в альянс еще не наступило

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Автомобиль президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Постпред CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что время для вступления Украины в альянс еще не наступило, и что есть ряд препятствий, которые надо преодолеть.
"Ещё несколько лет назад было согласовано, что Украина в конечном итоге находится на пути к вступлению в НАТО. Но, знаете, на этом пути должны быть преодолены определённые препятствия и достигнуты контрольные точки, и мы пока ещё не там", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин
5 сентября, 09:46
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала