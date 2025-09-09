Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны

https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026461.html
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Свириденко в июле заявляла, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у МВФ и США. "Передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
