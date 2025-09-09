Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны - 09.09.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026461.html
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны
Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:41+0300
2025-09-09T17:51+0300
экономика
финансы
украина
владимир зеленский
сша
мвф
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Свириденко в июле заявляла, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у МВФ и США. "Передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://1prime.ru/20250909/ukraina-862023520.html
украина
сша
финансы, украина, владимир зеленский, сша, мвф
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, МВФ
17:41 09.09.2025 (обновлено: 17:51 09.09.2025)
 
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны

Свириденко заявила о передаче в МВФ письма с просьбой о допфинансировании Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны.
Свириденко в июле заявляла, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у МВФ и США.
"Передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс
Постпред США при НАТО оценил шансы Украины вступить в альянс
16:48
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАМВФ
 
 
