На Украине задержали иеромонаха Киево-Печерской лавры УПЦ, сообщили в СПЖ

2025-09-09T22:43+0300

2025-09-09T22:43+0300

2025-09-09T22:44+0300

происшествия

украина

киево-печерская лавра

упц

военкомат

задержание

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Сотрудники военкомата задержали иеромонаха Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Агафона, он уже находится в учебной части, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Ранее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата похитили епископа Нововоронцовского Серафима (Кадубянского) канонической УПЦ и иеромонаха Гавриила (Кинащука). Епископа отправили в войска, служить в качестве солдата. "Девятого сентября 2025 года сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали монаха Киево-Печерской лавры. Иеромонаха Агафона забрали по дороге на почту. Насельник монастыря уже находится в учебной части", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа рассказал о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов (СПЖ) 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Телеканал "Первый казацкий" 2 сентября сообщал, что сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической УПЦ Василия Марко. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Службы безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

украина

киево-печерская лавра

2025

