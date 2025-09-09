https://1prime.ru/20250909/valyuta-862026589.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 10 сентября
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,88 копейки - до 11,6934 рубля, доллара - на 90,28 копейки, до 83,2425 рубля, евро - на 1,46 рубля, до 98,0336 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
