"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что случилось на ВЭФ
"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что случилось на ВЭФ - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Подал явный сигнал". СМИ раскрыли, что случилось на ВЭФ
ВЭФ стал ареной, способной влиять на создание нового мирового порядка, базирующегося на многополярности, пишет Strategic Culture. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T13:03+0300
2025-09-09T13:03+0300
2025-09-09T13:03+0300
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ВЭФ стал ареной, способной влиять на создание нового мирового порядка, базирующегося на многополярности, пишет Strategic Culture."Восточный экономический форум 2025 года подал явный сигнал: многополярность — это не просто нарратив, это непрерывный практический процесс. Объединяя природные ресурсы, технические знания и политическую волю, Россия прокладывает новые пути, отличающиеся от доминирующих моделей и предлагающие реальные альтернативы незападному миру. ВЭФ — это уже не просто деловое мероприятие, он стал живой лабораторией новой международной парадигмы", — говорится в публикации.Издание отмечает, что нынешняя встреча продемонстрировала смещение центра тяжести мировой экономики и политики.Десятый Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году форум был посвящен теме "Дальний Восток — сотрудничество для мира и процветания".
