https://1prime.ru/20250909/vengriya-862026733.html

Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год

Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год - 09.09.2025, ПРАЙМ

Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год

Венгрия подписала контракт с американской Shell на 10 лет на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год с 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T17:43+0300

2025-09-09T17:43+0300

2025-09-09T17:43+0300

энергетика

газ

венгрия

петер сийярто

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгрия подписала контракт с американской Shell на 10 лет на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год с 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие. Только что подписанное соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет, начиная с 2026 года", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250909/siyyarto-862014925.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, петер сийярто, shell