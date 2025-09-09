https://1prime.ru/20250909/vengriya-862026733.html
Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год
Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год - 09.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год
Венгрия подписала контракт с американской Shell на 10 лет на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год с 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:43+0300
2025-09-09T17:43+0300
2025-09-09T17:43+0300
энергетика
газ
венгрия
петер сийярто
shell
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгрия подписала контракт с американской Shell на 10 лет на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год с 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие. Только что подписанное соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет, начиная с 2026 года", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
Новости
ru-RU
газ, венгрия, петер сийярто, shell
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Shell
Венгрия договорилась с Shell о покупке двух миллиардов кубов газа в год
Венгрия договорилась с Shell о покупке 2 млрд кубов газа в год в течение 10 лет
