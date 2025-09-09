Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам - 09.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
СМИ: ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам
Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам, сообщил портал Euractiv со ссылкой на... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам, сообщил портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов. "Он (ред. - пакет санкций) может также ввести более жесткие инструкции по выдаче туристических виз россиянам", - говорится в сообщении. По словам собеседников издания, ужесточение визовой политики является давним требованием Чехии. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам

Euractiv: ЕС может ужесточить требования по выдаче виз россиянам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Девятнадцатый пакет санкций ЕС против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам, сообщил портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов.
"Он (ред. - пакет санкций) может также ввести более жесткие инструкции по выдаче туристических виз россиянам", - говорится в сообщении.
По словам собеседников издания, ужесточение визовой политики является давним требованием Чехии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава Евросовета подтвердил подготовку 19-го пакета санкций против России
