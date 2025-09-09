https://1prime.ru/20250909/vladivostok-861986380.html
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск - 09.09.2025, ПРАЙМ
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T03:28+0300
2025-09-09T03:28+0300
2025-09-09T03:28+0300
бизнес
россия
общество
владивосток
южно-сахалинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861986380.jpg?1757377685
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, борт должен был вылететь 8 сентября в 14.55 (7.55 мск), расчетное время отправления - 11.00 9 сентября (4.00 мск).
"Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жалоб в прокуратуру в настоящий момент не поступало. Перевозчик оказывает пассажирам обязательные услуги.
владивосток
южно-сахалинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , владивосток, южно-сахалинск
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владивосток, Южно-Сахалинск
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск
Авиарейс Владивосток — Южно-Сахалинск задержали почти на сутки
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, борт должен был вылететь 8 сентября в 14.55 (7.55 мск), расчетное время отправления - 11.00 9 сентября (4.00 мск).
"Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жалоб в прокуратуру в настоящий момент не поступало. Перевозчик оказывает пассажирам обязательные услуги.