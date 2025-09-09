Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск - 09.09.2025
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск - 09.09.2025, ПРАЙМ
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 09.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, борт должен был вылететь 8 сентября в 14.55 (7.55 мск), расчетное время отправления - 11.00 9 сентября (4.00 мск). "Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров", - говорится в сообщении. Сообщается, что жалоб в прокуратуру в настоящий момент не поступало. Перевозчик оказывает пассажирам обязательные услуги.
Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным прокуратуры, борт должен был вылететь 8 сентября в 14.55 (7.55 мск), расчетное время отправления - 11.00 9 сентября (4.00 мск).
"Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что жалоб в прокуратуру в настоящий момент не поступало. Перевозчик оказывает пассажирам обязательные услуги.
 
