Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск

Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. 09.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Более 350 человек ожидают вылета рейса из Владивостока в Южно-Сахалинск, задержанного почти на сутки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, борт должен был вылететь 8 сентября в 14.55 (7.55 мск), расчетное время отправления - 11.00 9 сентября (4.00 мск). "Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров", - говорится в сообщении. Сообщается, что жалоб в прокуратуру в настоящий момент не поступало. Перевозчик оказывает пассажирам обязательные услуги.

