Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин - 09.09.2025
Политика
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин
Президент Франции Эммануэль Макрон окончательно потерял доверие граждан и довёл страну до кризиса, Франция устала от восьмилетнего позора своего президента, но... | 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон окончательно потерял доверие граждан и довёл страну до кризиса, Франция устала от восьмилетнего позора своего президента, но он будет стремиться цепляться за власть любыми способами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр Франции Франсуа Байру во вторник направит президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после того, как депутаты выразили правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. Володин напомнил, что дважды за девять месяцев правительству Франции объявлен вотум недоверия. За такое решение проголосовало большинство в парламенте - 364 депутата. Он добавил, что результат выше, чем в декабре 2024 года. Председатель ГД подчеркнул, что из трёх случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Володин назвал это очередным антирекордом за время нахождения во главе государства Макрона. "Макрон будет стремиться цепляться за власть любыми способами. Несмотря на то, что политические партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте. Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довёл страну до кризиса во всех сферах", - написал он в своем канале в Max. Председатель ГД отметил, что госдолг Франции достиг 3,4 трлн евро - около 114% ВВП - и продолжает увеличиваться. "Экономика на грани стагнации - рост в 2025 году прогнозируется на 0,6%. Это ниже, чем в среднем в еврозоне (0,9%). В промышленном производстве наблюдается падение", - добавил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что Макрон расправляется с более популярными политиками путём лишения их избирательных прав, "но это его не спасло". "Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого - он сам", - заключил он.
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин

