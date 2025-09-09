https://1prime.ru/20250909/vydacha-861984944.html

Выдача проектного финансирования застройщикам может снизиться на 28%

2025-09-09

финансы

бизнес

недвижимость

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи банками проектного финансирования российским застройщикам по результатам 2025 года может снизиться относительного 2024 года на 28% - до 4,2 триллиона рублей, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. По его подсчетам, совокупный портфель проектного финансирования достигнет 9,4 триллиона рублей против 8,2 триллиона рублей год назад. "Мы ожидаем, что по итогам этого года объемы новых выдач проектного финансирования снизятся на 28%. Совокупный портфель будет равен 9,4 триллиона рублей. Темп прироста портфеля замедлится по сравнению с предыдущими периодами. На объем портфеля будут влиять, с одной стороны, более низкий объем запусков, с другой стороны факт того, что застройщики станут медленнее погашать задолженность из-за удлинения сроков реализации жилья", - прокомментировали в "Эксперт РА". Там ожидают, что в 2026-2027 годах по мере снижения ключевой ставки и восстановления спроса застройщики начнут активнее запускать новые проекты. Однако при сохраняющейся высокой стоимости заимствований и росте цен на стройматериалы и рабочую силу стоимость строительства также будет постепенно увеличиваться, что потребует большего объема заемных средств. В 2026 году в "Эксперт РА" прогнозируют рост объемов выдач проектного финансирования на 31% относительно 2025 года, до 5,5 триллиона рублей, в 2027-2028 годах - в среднем на 13% ежегодно, в 2030 году этот показатель может достичь 8,3 триллиона рублей. А портфель проектного финансирования, по ожиданиям агентств, может составить 14,5 триллиона рублей (в полтора раза больше результата 2025 года). Объем выдач ипотеки банками, как ожидают в "Эксперт РА", в 2025 году снизится в сравнении с 2024 годом на 20% - до 3,9 триллиона рублей. В 2026 году предполагается оживление рынка, объем выдач может вырасти до 6,2 триллиона рублей, а в 2027 году - до 7,7 триллиона рублей.

финансы, бизнес, недвижимость