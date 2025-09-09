https://1prime.ru/20250909/yuan-861999442.html
Юань открыл торги 9 сентября ростом
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 6 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,65 рубля.
