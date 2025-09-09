Курс юаня заметно растет в первые часы торгов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-09T11:23+0300
2025-09-09T11:23+0300
Экономика
11:23 09.09.2025
 
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рубль заметно снижается по отношению к юаню в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,69 рубля.
"С точки зрения техники для пары открывается дорога на дальнейший рост в район ближайшего сопротивления 11,85 рубля. Однако некоторые крупные экспортеры могут счесть нынешний курс привлекательным и увеличить продажу валюты, чтобы полученные средства вложить в рублевые депозиты или облигации, ставки по которым намного привлекательнее валютных инструментов. Не исключаем, что и спекулянты зафиксируют часть прибыли", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем попыток пары юань/рубль закрепиться выше уровня 11,5 рубля, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой. При этом переход части инвесторов к фиксации прибыли может привести к тестированию данной отметки сверху. Учитывая данный технический и фундаментальные факторы в виде сезонной активизации спроса на валюту со стороны импортеров, снижения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, смещаем наш целевой диапазон по юаню до 11,5-12 рублей", - делится Богдан Зварич из ПСБ.
До конца месяца ожидается удержание китайской валютой позиций в нижней половине данного диапазона и выход к верхней границе к концу года, заключает он.
