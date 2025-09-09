https://1prime.ru/20250909/yuan-862025427.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает рост

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает рост - 09.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает рост

Курс китайской валюты к рублю во вторник растет шестую сессию подряд, обновляя максимумы с апреля - в районе 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T17:13+0300

2025-09-09T17:13+0300

2025-09-09T17:13+0300

экономика

рынок

торги

мосбиржа

юань

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c254401965dd0128f3337e8be3142a00.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет шестую сессию подряд, обновляя максимумы с апреля - в районе 11,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 14 копеек (+1,2%), до 11,74 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,64-11,77 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,96 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,152 против 7,122 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,58 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже продолжает сильно расти по отношению к рублю вот уже шестую торговую сессию подряд, закрепляясь на уровне 11,75 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с апреля. "На фоне спроса компаний-импортеров на долларовую ликвидность и ввиду сокращения предложения валюты со стороны экспортеров баланс на рынке меняется. Это формирует давление на рубль. Дополнительное давление исходит от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ в предстоящую пятницу. Базовый прогноз - сокращение стоимости кредитования до 16% годовых", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,29% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.05 мск росла на 1,3%, до 66,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 97,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Резкое ослабление рубля к юаню, доллару и евро в последние дни связано с ожиданиями снижения ключевой ставки Банком России до 16–17% годовых, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Кроме того, 10 сентября будет опубликована статистика инфляции за август, которая может преподнести неприятный сюрприз, так как повышение тарифов ЖКХ с 1 июля могло привести к повышению цен на ряд товаров и услуг. Снижение ключевой ставки способно в дальнейшем привести к новому витку инфляции, поэтому вполне возможно, что в динамике рубля уже заложены достаточно негативные ожидания", - рассуждает она. Геополитическая обстановка остается достаточно неопределенной, что также вызывает высокую волатильность курса рубля, говорит Мильчакова. "Пока поддержка рублю идет от продаж валюты Минфином. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 82–85 рублей, 96–99 рублей и 11,4–11,8 рубля соответственно", - добавляет она. Нисходящей динамике курса рубля продолжает способствовать ухудшение внешнеторгового фактора, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Спрос на инвалюту увеличивается благодаря восстановлению импорта по мере усиления потребительской и деловой активности. Этому способствует смягчение денежно-кредитных условий, которое в том числе уменьшает потребности экспортеров в дополнительной продаже валюты. Поэтому рубль может продолжить ослабление. Ближайшая цель роста курса юаня остается на полугодовом максимуме, находящемся чуть ниже отметки 11,85 рубля", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250909/dollar-861999544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, юань, рубль