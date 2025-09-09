https://1prime.ru/20250909/yuan-862032473.html

Курс юаня обновил максимум с апреля

экономика

мосбиржа

юань

торги

рост

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник вырос шестую сессию подряд, обновив максимум с апреля - в районе 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,64-11,79 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,99 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник продолжил расти по отношению к рублю вот уже шестую торговую сессию подряд, закрепляясь немного ниже 11,8 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с апреля. "Курс юаня на Мосбирже приближался к 11,8 рубля, доллар на межбанковском рынке нацелился на 84 рубля. Ускоренное снижение российской валюты обусловлено несколькими факторами, среди которых активизация импортных операций, уменьшение профицита текущего счета, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами и снижение ключевой ставки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 0,7%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Российская валюта в ожидании снижения в эту пятницу ключевой ставки ЦБ РФ продолжала активно ослабевать, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Однако, если шаг смягчения политики будет недостаточно масштабным (например, лишь на один процентный пункт или с жестким сигналом), рубль может также быстро скорректироваться наверх", - добавляет она. Технически, ближайшая цель роста курса – 85 рублей за доллар, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Существует высокая вероятность достижения этого уровня в ближайшей перспективе. Однако на нем вероятна временная стабилизация курса – для безостановочного падения рубля нет достаточных оснований. Краткосрочные ориентиры – 82-85 рубля по доллару и 11,4-11,8 рубля по юаню", - добавляет он.

