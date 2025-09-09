Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня обновил максимум с апреля - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/yuan-862032473.html
Курс юаня обновил максимум с апреля
Курс юаня обновил максимум с апреля - 09.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня обновил максимум с апреля
Курс китайской валюты к рублю во вторник вырос шестую сессию подряд, обновив максимум с апреля - в районе 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:08+0300
2025-09-09T20:09+0300
экономика
мосбиржа
юань
торги
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник вырос шестую сессию подряд, обновив максимум с апреля - в районе 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,64-11,79 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,99 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник продолжил расти по отношению к рублю вот уже шестую торговую сессию подряд, закрепляясь немного ниже 11,8 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с апреля. "Курс юаня на Мосбирже приближался к 11,8 рубля, доллар на межбанковском рынке нацелился на 84 рубля. Ускоренное снижение российской валюты обусловлено несколькими факторами, среди которых активизация импортных операций, уменьшение профицита текущего счета, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами и снижение ключевой ставки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 0,7%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Российская валюта в ожидании снижения в эту пятницу ключевой ставки ЦБ РФ продолжала активно ослабевать, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Однако, если шаг смягчения политики будет недостаточно масштабным (например, лишь на один процентный пункт или с жестким сигналом), рубль может также быстро скорректироваться наверх", - добавляет она. Технически, ближайшая цель роста курса – 85 рублей за доллар, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Существует высокая вероятность достижения этого уровня в ближайшей перспективе. Однако на нем вероятна временная стабилизация курса – для безостановочного падения рубля нет достаточных оснований. Краткосрочные ориентиры – 82-85 рубля по доллару и 11,4-11,8 рубля по юаню", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250908/yuan-861977658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, юань, торги, рост
Экономика, Мосбиржа, юань, Торги, рост
20:08 09.09.2025 (обновлено: 20:09 09.09.2025)
 
Курс юаня обновил максимум с апреля

Мосбиржа: юань вырос к рублю шестую сессию подряд, обновив максимум с апреля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник вырос шестую сессию подряд, обновив максимум с апреля - в районе 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,64-11,79 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,99 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже во вторник продолжил расти по отношению к рублю вот уже шестую торговую сессию подряд, закрепляясь немного ниже 11,8 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с апреля.
"Курс юаня на Мосбирже приближался к 11,8 рубля, доллар на межбанковском рынке нацелился на 84 рубля. Ускоренное снижение российской валюты обусловлено несколькими факторами, среди которых активизация импортных операций, уменьшение профицита текущего счета, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами и снижение ключевой ставки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 0,7%, до 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Российская валюта в ожидании снижения в эту пятницу ключевой ставки ЦБ РФ продолжала активно ослабевать, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Однако, если шаг смягчения политики будет недостаточно масштабным (например, лишь на один процентный пункт или с жестким сигналом), рубль может также быстро скорректироваться наверх", - добавляет она.
Технически, ближайшая цель роста курса – 85 рублей за доллар, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Существует высокая вероятность достижения этого уровня в ближайшей перспективе. Однако на нем вероятна временная стабилизация курса – для безостановочного падения рубля нет достаточных оснований. Краткосрочные ориентиры – 82-85 рубля по доллару и 11,4-11,8 рубля по юаню", - добавляет он.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Юань завершил торги понедельника ростом
Вчера, 20:12
 
ЭкономикаМосбиржаюаньТоргирост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала